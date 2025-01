Pianetamilan.it - Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Tuttosport: Abraham, gol e lacrime

Ledel2-3, finale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo '' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDAMaignan: "Paratona quando carica le gambe come una pantera per scattare in tuffo e deviare un bolide di collo pieno di Dimarco. Muraglia umana in uscita bassa sul tiro di Dumfries nel finale". Voto 7.Emerson Royal: "Si applica senza grosse sbavature sino a qualche secondo del primo tempo quando non frena la corsa nerazzurra che porta al vantaggio". Voto 6. Dall'87' Calabria: "Non giudicabile". Senza voto.Tomori: " L’oggetto del desiderio della Juventus riconfermato titolare, ripaga la fiducia con marcature attente dimostrando una rapidità sopra la media".