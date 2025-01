.com - Calcio a 5 / Finals Cup 2025, giù il sipario di Chiaravalle: Gagliole double, Le Due Palme trionfo in D

La giornata conclusiva al Palasport diha celebrato gli ultimi tre roster laureatisi nuovi campioni delle Marche. Il Mondolfo ha dominato nella finale U17, Le Duehanno alzato al cielo la Coppa Serie D, mentree Sambenedettese hanno dato vita a una battaglia memorabile in Serie C. Che ha visto emergere i galletti in un’altalena di emozioni difficile da trascrivere a parole., 7 gennaio– L’atto finale delleha coronato le ultime migliori squadre del futsal marchigiano. Tra conferme e sorprese, la manifestazione si è conclusa con grande successo e una pioggia di applausi. Quasi diecimila spettatori complessivi in quattro giornate, gol a cascata e valori dello sport spettacolarmente messi in risalto a. Cosa è accaduto ieri:FINALE UNDER-17 – Amici del C.