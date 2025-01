Ilrestodelcarlino.it - “Aggressioni e vessazioni ai dipendenti”: imprenditore denunciato

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 7 gennaio 2025 – Undi 60 anni, titolare di una ditta di trasporti di Santarcangelo, è indagato dalla Procura di Rimni per atti persecutori, danneggiamento, estorsione, percosse, lesioni, offesa e diffamazione. L’uomo, titolare dell’azienda, avrebbe insultato, minacciato e persino aggredito fisicamente i suoi lavoratori, creando un ambiente lavorativo segnato da comportamenti disumani e vessatori. Tra i molti episodi raccontati dalle vittime spiccano atti di violenza che hanno dell’incredibile: uno deisarebbe stato colpito con un getto d’acqua gelida proveniente da un idrante professionale dopo che l’aveva tentato, senza successo, di colpirlo con una mazza di ferro. Un altro lavoratore avrebbe subito la distruzione del proprio motorino, ridotto in pezzi con una mazza da baseball, mentre un terzo dipendente, di origine straniera, veniva abitualmente apostrofato con insulti razzisti, come “ladro”.