Ivan Presta Lugano | Salvare il Pianeta | Soluzioni Scientifiche e Tecniche per un Futuro

1. IntroduzioneNegli ultimi decenni, la Terra ha sperimentato cambiamenti climatici senza precedenti, con un aumento delle temperature medie globali, eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e un impatto devastante sugli ecosistemi. L’attività umana è riconosciuta come il principale motore di queste trasformazioni, attraverso emissioni di gas serra, deforestazione, inquinamento e sfruttamento eccessivo delle risorse naturali.Questo articolo esplora leper affrontare la crisi ambientale, proponendo strategie concrete per mitigare i danni e costruire unsostenibile. Saranno analizzate le cause profonde del cambiamento climatico, le tecnologie disponibili per la transizione energetica, l’importanza di un’agricoltura sostenibile, l’economia circolare e le politiche necessarie per una governance globale efficace.