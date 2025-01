Iltempo.it - "Canada merita una scelta vera". Trudeau annuncia le dimissioni

Justinhato le propriecome capo del Partito liberale e come primo ministro del. La comunicazione, riferisce l'emittente televisiva Cbc con una diretta in aggiornamento sul suo sito, è giunta con un discorso trasmesso in televisione da Ottawa.ha sottolineato che resterà premier ad interim finché non verrà scelto un nuovo capo del Partito e che i lavori parlamentari saranno sospesi fino al 24 marzo. Facendo riferimento alle prossime elezioni politiche, previste a ottobre, il primo ministro ha anche detto che iluna». La crisi politica ad Ottawa si è acuita il mese scorso, con ledella ministra delle Finanze Chrystia Freeland, a lungo collaboratrice di. Il contesto è un forte aumento dei prezzi, in particolare del cibo e degli alloggi.