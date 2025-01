Sport.quotidiano.net - Spal-Perugia 1-1, il Grifo rimpiange per l’occasione sprecata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ferrara, 5 gennaio 2025 – Un pareggio che sa di occasioneper il, di fronte a unache con le unghie e con i denti è rimasta aggrappata alla partita fino a conquistare il massimo che poteva, un punto che sa di successo. Infatti gli estensi hanno giocato più di un tempo in dieci per l’espulsione di El Kaddouri al 42’ per somma di ammonizioni. Quando le squadre sono tornate in campo il gol delera nell'aria: al 18’ cross di Mezzoni dalla destra e grande conclusione di Di Maggio che non lascia scampo a Galeotti. Ma lanon ci sta e dopo nove minuti Antenucci riceve palla da Zammarini e con un colpo da biliardo firma il pareggio. Il tabellino1-1(4-3-3) Galeotti; Calapai, Bassoli, Arena, Mignanelli; Zammarini, El Kaddouri, D'Orazio (43' st Cecchinato); Bidaoui (1' st Nador), Antenucci, Rao (26' st Haoudi).