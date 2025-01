Inter-news.it - Pellegrini in orbita Inter? Ranieri: «Tra i migliori centrocampisti. Da tenere stretto!»

Davide Frattesi alla Roma per Lorenzoall’? Questo uno dei nuovi scenari del mercato di gennaio. Nel frattempo mister Claudiotesse le lodi del suo capitano, spiegando alcuni retroscena sul suo poco impiego.OPZIONE – Continuano a circolare, e nelle ultime ore con sempre maggior insistenza, le voci di un forteesse della Roma nei riguardi di Davide Frattesi. In casa giallorossa, però, c’è un altro tema caldo: il poco utilizzo del capitano Lorenzo, che potrebbe a questo punto decidere di lasciare il club. A questo punto lo scambio dei due giocatori con l’diventa una delle opzioni più plausibili, anche se non sembra attualmente presa in considerazione. Proprio mentre l’affaire si fa sempre più caldo, a spendere delle parole suè Claudio