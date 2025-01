Inter-news.it - De Roon: «Inter ci ha già massacrato! Li rispettiamo. Atalanta cresciuta»

Dedopo la conferenza stampa in un’vista realizzata da Sportmediaset ha parlato della sfida di Supercoppa Italiana in programma domani contro l’dopo lo scontro in campionato. NUOVA SFIDA DOPO L’– Marten Deha presentato così, una delle due semifinali di Supercoppa Italiana: «Vogliamo migliorare il 2024, ma non sarà facile perché è stato meraviglioso! Abbiamo vinto il primo trofeo importante dopo tanti anni. Però siamo convinti che la nostra squadra può fare la cosa migliore. Quest’anno stiamo riuscendo a stupire di nuovo, siamo dentro a tante competizioni, proveremo a fare il massimo. Noi affrontiamo la squadra più forte,è in assoluto la squadra più forte, lo ha dimostrato, però sarà una partita secca. Per noi sarà importante misurarci con l’che abbiamo già affrontato a inizio stagione e ci hanno! Vogliamo capire se ci siamo avvicinati al loro livello.