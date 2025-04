Ramy Elgaml la controperizia della famiglia | Urto con l’auto dei carabinieri prima della caduta | avrebbero evitato il semaforo

Leggi su Open.online

È stato untradeie il motorino su cui viaggiava, nel sedile del passeggero,a dirigere lo scooter verso il palo che ha obbligato l’amico Fares Bouzidi a frenare causando lamortale. Questo il risultatodell’ingegnere Matteo Villaraggia, incaricato dalladel giovane, che contraddice parzialmente la perizia condotta da Domenico Romaniello per contoprocura di Milano, in cui il militare accusato di omicidio stradale era scagionato da colpe. Secondo Villaraggia, infatti, nella zona non coperta dalle telecamere ci sarebbe stato un «contatto preliminare non avvenuto in prossimità del palo semaforico, bensì pocodell’intersezione quando i veicoli erano affiancati». Uno scontro di lieve entità che, però, avrebbe cambiato la direzione dello scooter: «Se il motociclo non fosse stato urtato dalveicolo avrebbe proseguito mediante una traiettoria rettilinea, oltrepassando l’incrocio semaforizzato».