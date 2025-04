Formiche.net - Difesa europea, la Polonia rilancia e annuncia investimenti al 5% nel 2026

Leggi su Formiche.net

Lasuglinellae si fa capofila in Europa. Il ministro dellapolacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, hato che, nel, Varsavia destinerà alle spese militari una quota pari al 5% del Pil. “Dobbiamo essere pronti agli scenari più complessi e dobbiamo essere abbastanza forti da evitare lo scoppio di una guerra”, ha affermato. “Si tratta di un’azione per renderci abbastanza forti da far sì che non sia conveniente per nessun Paese attaccare l’Unioneo la Nato”. Così facendo, la, che già nel 2025 dovrebbe arrivare a investire il 4,7%, si conferma come lo Stato membro Ue con il più alto livello di spesa per lain rapporto al Pil. Tra gli Stati dell’Europa orientale, laè quella più direttamente minacciata da una possibile aggressione russa, complici l’assenza di barriere geografiche naturali con la Bielorussia e la vicinanza con siti militari strategici come l’exclave di Kaliningrad e il corridoio di Suwa?ki.