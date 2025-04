Ilnapolista.it - Marchetti (Sky): «Leao è fuori budget per il Napoli. Beukema sarebbe utile come sostituto di Buongiorno»

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca, ha parlato a Radio Marte della situazione dele delle possibili prospettive di mercato per la prossima stagione«Ille altre società sta programmando il futuro e lo fa con chi è attualmente in società. Che poi a Conte siano interessate vari club ci può stare ma non credo ci sia da parte dele di Conte la volontà di separarsi. Il primo dei tre anni previsti dal contratto sta andando molto bene, e ilsta provando a costruire il futuro con Manna che sta sondando diverse piste di mercato per la prossima stagione. L’Inter ha solo tre lunghezze di distanza e nell’arco di 8 partite può succedere di tutto.alla vedo difficile per una questione di prezzo: il calciatore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e se il Milan se ne priverà lo farà a cifre importanti.