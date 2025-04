Agi.it - Ilaria Sula è stata uccisa con quattro coltellate al collo. L'ex fidanzato: "È stato un raptus"

Leggi su Agi.it

AGI -, la 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione, sarebbecon almeno 4all'altezza del. Questo quanto emerge, secondo quanto apprende AGI, da una prima ispezione cadaverica. Per l'omicidio èarreil suo exdi 23 anni originario delle Filippine. "Èun, ho perso la testa, non volevo ucciderla". Lo ha detto, nel corso dell'interrogatorio di ieri, il 23enne arredalla polizia per l'omicidio. "Non ho premeditato l'omicidio", ha aggiunto ieri il giovane. Il 23enne, nel corso dell'atto istruttorio, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere in relazione al ruolo ricoperto dai genitori che, al momento, non risultano iscritti sul registro degli indagati.