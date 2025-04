It.insideover.com - Larry Fink agli Usa: ridurre il debito, il messaggio di BlackRock a Trump

Leggi su It.insideover.com

Che, numero uno di, non fosse uno qualunque lo sapevamo. Ma ora ha deciso di scriverlo nero su bianco: il dollaro, moneta di riserva globale da quando Roosevelt portava le bretelle, rischia il pensionamento anticipato. Non per colpa della Cina, né per i capricci della Bce. No: per colpa degli Stati Uniti stessi, schiacciati sotto il peso del lorofederale e travolti da una politica economica che definire schizofrenica è un complimento.Nella sua annuale epistolainvestitori – che somiglia sempre più a un’enciclica per capitalisti –ha lasciato intendere che la valuta di riserva del futuro potrebbe non essere né lo yuan né l’euro, ma nientepopodimeno che. il Bitcoin. Avete capito bene: una moneta digitale, privata, senza Stato né bandiera, con buona pace della Federal Reserve e della tradizione keynesiana.