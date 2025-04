Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 1-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: doppio break per il francese nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Seconda vincente al centro per il.30-0manovra bene con il dritto incrociato, accelera lungolinea e chiude con la volee alta.15-0 Si ferma in rete la risposta di.Arriva il warning perper ball abuse. L’italiano è molto nervoso in queste prime fasi della partita come dimostra anche la racchetta scagliata per terra nel secondo game ed il linguaggio del corpo.1-4: scappa in lunghezza il dritto dell’italiano.per un momento pensa di scagliare per terra la racchetta ma poi decide di lanciare via la pallina spedendola fuori dallo stadio.15-40risponde con i piedi in campo e gioca una smorzata.viene colto di sorpresa e spedisce lungo il recupero.Seconda15-30 Prima ad uscire, dritto lungolinea perche poi chiude con il colpo successivo in contropiede.