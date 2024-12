Grande Fratello, cosa è successo ieri sera 30 dicembre? Il riassunto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – È andato in onda, lunedì 30, un nuovo appuntamento del. Tanti i momenti emozionanti come l’abbraccio tra Alfonso D’Apice e la mamma. Ma non sono mancati anche momenti ditensione, come il racconto del passato di Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato ha raccontato alcuni dei motivi che l’hanno portato ad allontanarsi da Shaila Gatta. La distanza tra i due ha fatto emergere alcuni fantasmi del passato di Lorenzo. Il concorrente ha raccontato che a 15 anni è entrato in un brutto giro di ragazzi: “Mi obbligavano a fare cose, a rubare e commettere violenza”. Il modello milanese ha confessato alcuni gravi episodi che ha vissuto nel periodo dell’adolescenza, di cui nemmeno i suoi genitori erano a conoscenza. Uscito da scuola – racconta Lorenzo – lo prendevano e lo minacciavano: “Mi legavano, mi bloccavano, picchiavano me e le ragazzine con cui stavo”.