Grande Fratello 2024 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 30 dicembre | Video Mediaset

ondel 3020a puntataDurante la ventesima puntata delimmancabile il momento delleon. Prima è tempo di scoprire gli immunicasa comunicati come sempre da Alfonso Signorini: Alfonso e Javier. Beatrice Luzzi salva Jessica, mentre Cesara Buonamici fa il nome di Tommaso.Alfonso Signorini comunica ai concorrenti: «stai veterani si voteranno tra loro in modo palese, mentre gli altri sette entrati dopo si voteranno tra loro, ma con i piramidali. Andranno al televoto i due veterani e i due nuovi arrivati più votati da voi».Si parte con leon dei veterani:Javier vota Lorenzo «non riusciamo ad andare d’accordo»; Alfonso nomina Helena «è la persona con cui passo meno tempo»; Helena «voto Ilaria, non mi piacciono i tuoi atteggiamenti e come ti sei comportata con Maria»;Luca Calvani «nomino Lorenzo, con lui è come un tango»;Mariavittoria vota Helena «per la discussione che abbiamo avuto oggi, non mi sono piaciuti i modi con cui mi hai risposto»;Amanda nomina Shaila «tra tutte è quella con cui ho up & down»;Lorenzo vota Helena: «nonostante ci stiamo riavvicinando, ma il passato non si dimentica»;Ilaria di Non è la Rai nomina Luca: «era tanto che volevo votarti, ma stando con Pamela.