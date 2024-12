Unlimitednews.it - FORZA NUOVA significa SOVRANISMO, GIUSTIZIA e SPIRITUALITÀ

, fondato nel 1997, ha sempre suscitato un vivace dibattito nel panorama politico italiano. Ladi questo movimento sta nella sua capacità di rimanere fedele ai propri principi fondativi, esprimendo un forte patriottismo e un impegno a favore dei valori tradizionali e della sovranità nazionale. Negli anni,ha cercato di posizionarsi come un’alternativa ai partiti politici tradizionali, sostenendo una narrativa che pone l’accento sulle istanze identitarie e culturali. Questo partito ha vantato un attivo supporto tra i cittadini che si sentono disillusi dalle promesse non mantenute della politica convenzionale e spesso si sono trovati in una situazione di emarginazione.Uno degli elementi distintivi diè la sua attiva partecipazione nella difesa dei diritti degli italiani, specialmente in contesti di crisi economica e sociale.