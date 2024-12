Lettera43.it - Due uomini sono morti mentre davano la caccia a Bigfoot

Leggi su Lettera43.it

Duein una foresta remota dello Stato di Washingtonla, mitica creatura che secondo la tradizione vivrebbe nei boschi del Nord America. Si tratta di due cittadini di Portland, un 37enne e un 59enne, che avevano intrapreso – come ha spiegato un loro familiare – un viaggio nella foresta nazionale di Gifford Pinchot, nel sud del Paese, per cercare prove dell’esistenza del primate. Le ricercheiniziate il 22 dicembre e siconcluse dopo tre giorni, a Natale, con il ritrovamento dei due cadaveri. «Fra le cause cile difficili condizioni meteorologiche e la scarsa preparazione per affrontarle», ha precisato lo sceriffo in una nota. Le ricerche hanno coinvolto 60 volontari che hanno utilizzato anche droni ed elicotteri.Una veduta del parco nazionale di Gifford Pichot (Getty Images).