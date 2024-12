Ilgiorno.it - Dalmine, coinvolto in un traffico di stupefacenti passa dagli arresti domiciliari al carcere

Bergamo, 31 dicembre 2024 –in undi, stava scontando gli, ma il 27 dicembre scorso i carabinieri sono venuti a bussare alla porta di casa per portarlo in. Are Capodanno dietro le sbarre è un italiano di 56 anni, raggiunto da un ordine di arresto del Tribunale di Palmi. L’uomo, allora incensurato, era stato tratto in arresto dai carabinieri di Gioia Tauro a gennaio di quest’anno, nell'ambito di un servizio finalizzato, tra l'altro, alla prevenzione e repressione delillecito di sostanze. In trappola L’uomo era stato sottoposto a un controllo in Calabria lungo la statale a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, poco distante dal porto. All’interno della sua auto, in un doppio fondo del baule erano venuti fuori otto chili di cocaina e oltre 250mila euro in contanti.