Anticipazionitv.it - Famoso cavaliere di Uomini e Donne torna single: rientra nel trono over?

Leggi su Anticipazionitv.it

Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra un exdie la sua amata, a sua volta ex delclassico. Stiamo parlando di Mario Verona e Giovanna Gemma. Lui e l’ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli avevano iniziato una relazione lontano dalle telecamere del dating show, ma alcune indiscrezioni recenti rivelano che la loro frequentazione si è interrotta. Una vere sorpresa visto che Mario sembrava davvero innamorato di lei, tanto da essere spinto a lasciare il programma per conoscere Gemma lontano dalle telecamere!Un colpo di fulmine nato nel parterre diMario Verona e Giovanna Gemma si sono conosciuti nell’edizione in corso di. Mentre lui era uno dei cavalieri più chiacchierati del, lei scese per corteggiare Alessio Pecorelli.