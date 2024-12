È morto Sport in lutto il campione trovato senza vita a 35 anni Giallo sulle cause del decesso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragedia immensa per il mondo dello. Un gravissimoha sconvolto tutti gliivi, infatti ilprematuramente e improvvisamente a 35dopo un grande risultato raggiunto. Proprio qualche giorno fa aveva ottenuto uno straordinario record, che apparteneva ad un’altra leggenda, e nessuno si sarebbe mai aspettato che quella fosse la sua ultima gara.Loè indopo che ilcosì precocemente. A confermare la terribile notizia è stata la sua famiglia attraverso un comunicato stampa, nel quale ha espresso tutta la sua sofferenza per questa perdita devastante. E poi hanno annunciato che si chiuderanno nel silenzio, visto che hanno richiesto il massimo riserbo.Leggi anche: “È in terapia intensiva”. Caduta choc durante la gara, ilricoverato in gravi condizioniin: ila 35Loe in particolare la boxe sono inper la sua dipartita.