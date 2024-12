Latuafonte.com - Il conte di Montecristo (2024) come finisce: spiegazione finale

Ildiè un film francese delscritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, con Pierfrancesco Favino. Si tratta dell’adattamento del romanzo scritto da Alexandre Dumas. Il film rappresenta il secondo con il più alto incasso nel, nelle sale cinematografiche. Inoltre, è tra i venti film più francese più visti. In onda su Canale 5 a dicembre, la trama segue la storia di Edmond Dantes, il quale viene arrestato ingiustamente il giorno del suo matrimonio. Dopo aver affrontato anni di prigionia, torna nel suo paese con l’identità deldiper vendicarsi delle tre persone che l’hanno tradito.Ildi): riassunto della tramaLeggi anche: Via dall’incubo trama completa:La trama de Ildidelcon Favino inizia con il capitano Edmond Dantés, appena rientrato a casa dopo una missione in mare.