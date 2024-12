Mister Movie | La Disney vuole un remake de Il Pianeta Del Tesoro?

Leggi su Mistermovie.it

Laè pronta a sorprendere ancora una volta i fan con una nuova versione di Ildel, ispirata al classico romanzo L’isola deldi Robert Louis Stevenson. Il racconto dei pirati ha già visto più di 50 adattamenti tra cinema e televisione, tra cui spiccano la versione animata di fantascienza del 2002 e l’amata Muppet Treasure Island. Ora, una nuova rivisitazione è in fase di sviluppo iniziale, e promette di portare il classico in una direzione del tutto inedita.lavora a una nuova versione di Ildel: un’interpretazione unica e sorprendenteSecondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il progetto è stato affidato al duo di sceneggiatori e registi indipendenti Los Frikis, composto da Tyler Nilson e Michael Schwartz. Quest’ultimo ha descritto la loro versione come una “reinterpretazione surfista australiana” del classico di Stevenson, ambientata negli anni ’70.