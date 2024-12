Quifinanza.it - Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, da Coop a Esselunga: gli orari e dove sono

Una spesa last minute può capitare a tutti. Finisce l’olio, manca il sale, il burro non basta. insomma, sapere che non troppo lontano da noi almeno un supermercato aperto c’è è una manna dal cielo. E dunque, come siamo messi per questo2024? Qualioggi 24 dicembre per la Vigilia, domani ae il 26 per?Ogni catena naturalmente, come sempre accade, decide per sé. Ma quest’anno attenzione perché l’Usb-Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero nel settore del commercio proprio per le giornate del 24 e 31 dicembre 2024. L’astensione dal lavoro è stata indetta per protestare contro salari considerati insufficienti rispetto al costo della vita e per il mancato riconoscimento del riposo festivo, si legge nella nota ufficiale.lascia tutti i dipendenti a casa.