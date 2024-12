Liberoquotidiano.it - "Cosa devo a Silvio Berlusconi, il mio solo grande rimpianto": Cristina D'Avena a cuore aperto

D', la voce che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani, continua a far sognare generazioni con le sue canzoni senza tempo. La sua carriera ha avuto inizio ben 57 anni fa, quando, a soli tre anni, emozionò il pubblico con la sua interpretazione de Il valzer del moscerino sul palco de Lo Zecchino D'Oro nel 1968. Ora, martedì 24 dicembre,tornerà dove tutto è iniziato, alla conduzione dello Zecchino D'Oro – La magia della Vigilia, in onda alle 14.10 su Rai 1. Un'occasione speciale per celebrare la sua incredibile carriera e la sua profonda connessione con il pubblico. In un'intervista recente,ha condiviso qualche dettaglio sulla sua vita privata, inclusa una proposta di matrimonio dal suo attuale compagno. Con il sorriso, ha ammesso: "Per il momento ho declinato perché non riusciamo mai a metterci d'accordo.