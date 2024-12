Ilfattoquotidiano.it - Milano-Parigi, da aprile torna il treno diretto. Il tunnel ferroviario del Frejus era stato chiuso per una frana

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in. Da2025, come riporta il Corriere della sera, Trenitalia rimette su rotaia il collegamento dal capoluogo lombardo alla capitale francese. Ildelda fine agosto 2023 a causa di unanella parte francese, ha bloccato la linea Torino-Lione per oltre un anno e mezzo. Tuttavia, tra il 15 e il 30 marzo 2025, il traforo dovrebbe riaprire, consentendo la ripresa del trafficoad alta velocità tra Italia e Francia.Di conseguenza, Trenitalia, che aveva inaugurato la trattanel dicembre 2021, si prepara a rilanciare i suoi servizi. Prima della chiusura del traforo, il servizio aveva registrato un grande successo, con un tasso di occupazione medio del 83% sulla tratta francese e un milione di passeggeri nel primo anno di attività.