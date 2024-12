.com - Marco D’Amore, Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi e cast di Criature, video integrale incontro stampa

Leggi su .com

Ildell’del film, connna Fontana,e la regista, ora nei cinemaVi presentiamo ildell’del film, cone il.Leggi la nostra recensione del film(fotoGhidelli)e uscitaScritto e diretto da Cécile Allegra e interpretato danna Fontana,, Alessio Gallo,, Antonio Guerra, Ciro Minopoli, Martina Abbate, Catello Buonocore, Vittorio Edet, Gennaro Filippone, Antonella Stefanucci, Antonio Ferrara, Roberto Del Gaudio,è nei cinema dal 5 dicembre, distribuito da Medusa Film.– Catello Buonocore,, Ciro Minopoli, Antonio Guerra, Vittorio Edet,, Gennaro Filippone e Martina Abbate (fotoGhidelli)tramaMimmo Sannino, un tempo insegnante ora impegnato come educatore di strada a Napoli, si dedica al recupero di ragazzi in dispersione scolastica per riportarli sui banchi di scuola, e permettergli di ottenere il diploma di terza media.