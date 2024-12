Lanazione.it - La strategia di D’Aversa : "Serve essere più concreti quando siamo sotto porta"

Basta leggere i numeri dell’Atalanta per capire quanto sarà complicata l’odierna trasferta sul campo della capolista per l’Empoli. "L’Atalanta è da considerare a tutti gli effetti una ‘grande’, grazie all’ottimo lavoro della società e di Gasperini, sta facendo cose straordinarie e quindi ci attende una gara impegnativa e difficilissima – esordisce–. Dovremo farci trovare pronti sia dal punto di vista fisico che mentale, giocando da squadra con compattezza, determinazione e ricerca della prestazione. Senza dubbio affrontiamo la peggior partita che ci potesse capitare in questo momento cheun po’ incerottati, ma andremo a Bergamo convinti di poterli mettere in difficoltà. Ecco, l’unico rammarico semmai è proprio quello di non poter affrontare questa gara con tutti gli effettivi a disposizione, perché al di là del risultato da queste partite c’è sempre da imparare".