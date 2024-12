Bergamonews.it - Gasperini: “Scudetto? Facciamo 11 vittorie di fila, ma le altre sono ancora tutte attaccate”

Bergamo. “Premio salvezza raggiunto”. Perché i 40 puntisempre i 40 punti. Certo, questi valgono di più, perchéottenuti in 17 partite: mai così pochi, ça va sans dire. 11di, la striscia più lunga di tutta la storia nerazzurra in Serie A. “La differenza è che loro facendo questa serie hanno preso 10 punti di vantaggio sule, mentre adesso ci5-6 squadre nel giro di un paio di partite”.Gian Pieroin sala stampa la prende anche con un pizzico di ironia, guardando la classifica. Per la prima volta sia il tecnico che l’Atalanta guardano tutti dall’alto verso il basso, grazie a due perle di Charles De Ketelaere e al gol di Lookman. Con il belga indiscusso protagonista.“Il gol del 3-2 ha fortemente voluto, è straordinario: è partito da quella zona di campo finché ha trovato spazio per il tiro.