Ilgiorno.it - Tra moda e Gigi 200mila euro per la ricerca

Duecentomilaraccolti in una sera per ladella Fondazione Centro San Raffaele, l’ente no profit che sostiene il lavoro di oltre 1.700 scienziati nel Campus dell’Irccs di via Olgettina, che dal 2012 fa parte del Gruppo San Donato. Mercoledì al The Mall sotto i grattacieli delle ex Varesine, con una cena di beneficenza piena di ospiti internazionali, dalla finanza a diplomatici a Milano per la Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo. Una serata tra musica - guest star applauditissima il cantautoreD’Alessio, nella foto col vicepresidente del GSD Kamel Ghribi -, testimoniaze di ex pazienti e dei medici che li hanno curati, e raccolta fondi attraverso la: è stata presentata una linea d’abbigliamento e accessori griffata “Gli amici del San Raffaele“, acquistabile dagli ospiti della famiglia Rotelli e del vicepresidente Ghribi che s’è pure improvvisato battitore in un’asta che ha aggiudicato, tra gli altri, un cimelio donato dal premier albanese Edi Rama.