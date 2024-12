Ilfattoquotidiano.it - “Siete diventati tutti medici?”. Lindsey Vonn seccata dai commenti di chi critica il suo ritorno in pista

Dopo quasi sei anni d’inattività, la mitica sciatriceha annunciato il suoin Coppa del Mondo di sci alpino. Una decisione che ha suscitato pareri contrastanti: qualche applauso e allo stesso tempo critiche e giudizi. Questa volta a commentare la scelta diè stata una leggenda dello sci, Pirmin Zurbriggen, svizzero vincitore di 4 Coppe del Mondo assolute tra 1984 e 1990.“Potrebbe ferirsi gravemente e rischiare di non potere più praticare sport”, ha dichiarato l’ex sciatore. La 40enne statunitense però, una volta venuta a conoscenza di questa dichiarazione, non è rimasta in silenzio ma ha replicato all’uomo sui propri account social. “Sai, sono piuttosto stanca delle persone che prevedono cose negative sul mio futuro. Adesso basta. Bernard (Russi, ndr), Sonja (Nef, ndr) e ora Pirmin.