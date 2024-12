Bergamonews.it - “Sindrome Italia” in anteprima per Bergamo al Cineteatro Lottagono

. Il documentario “” arriva inal. Verrà proposto martedì 17 dicembre alle 20.45 e in sala sarà presente la produttrice Francesca Cimolai.Questo lavoro tratta temi molto importanti come la salute mentale, l’immigrazione e il lavoro delle donne.Il film è stato proiettato inmondiale al Biografilm di Bologna, dove ha ottenuto due riconoscimenti: il premio “Top Doc” e una Menzione Speciale per il regista esordiente Ettore Mengozzi. Il documentario esplora le esperienze personali e il disagio di donne dell’Est Europa di ritorno dall’, affette da una malattia poco conosciuta, dal nome “”. Inoltre, il documentario ha ricevuto il supporto del Ministero della Culturana e dell’Emilia-Romagna Film Commission.