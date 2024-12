Terzotemponapoli.com - Quagliarella: “Il Napoli farà la partita”

Fabio, ex attaccante di, Juventus e Udinese tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.“Ilvorrà riprendere il suo cammino dopo il doppio ko con la Lazio ela. L’Udinese però viene da una vittoria importante a Monza e avrà l’entusiasmo di misurarsi contro una big”.sui pochi goal del.“A volte ci si fascia la testa senza motivo. Credo sia un momento, che nell’arco di una stagione capita a tutte. Si va a periodi, ora siamo in quello in cui si fatica a fare gol. E ci sarà qualche giocatore non al cento per cento, qualcuno che vive un periodo di flessione. Ma non starei lì a fasciarmi la testa. La ruota gira e ilsta sempre lì in alto. C’è da stare tranquilli”.su Lukaku“Conoscendo Conte, quella è una giocata che a volte viene forzata per evitare la pressione alta degli avversari, con la speranza che possa tenere palla e far salire la squadra.