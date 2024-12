Cinemaserietv.it - Guy Pearce spiega perché non ha più lavorato con Christopher Nolan dopo Memento

Guyha recentemente rivelato in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita di The Brutalist, il motivo per cui non ha più collaborato conil successo di(1998). L’attore hato che un dirigente di Warner Bros. non apprezzava il suo stile recitativo, bloccando di fatto la sua partecipazione a progetti futuri del regista, che aveva realizzatocon piccoli finanziatori. “Quel dirigente disse apertamente al mio agente: ‘Non capisco cosa abbia di speciale Guy. Non lo capirò mai. Non lavorerà mai con me’. Da un certo punto di vista, è positivo saperlo. Anche io non ‘capisco’ certi attori, ci sta. Ad ogni modo, questo significava che non avrei più potuto lavorare con Chris.”Raccontandosi a Vanity Fair,comelo avesse preso in considerazione per alcuni ruoli importanti negli anni successivi a, uno su tutti, quello di Henri Ducard/Ra’s al Ghul in Batman Begins (2005), che sarebbe poi andato a Liam Neeson.