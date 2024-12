Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Civitanova, Mondiale per club volley: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 14 dicembre (ore 21.00) si giocadelper2024 dimaschile. A Uberlandia (Brasile) andrà in scena l’attesissimo derby da dentro o fuori: chi vince si regala l’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra i brasiliani del Sada Cruzeiro e gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian, mentre gli perde dovrà accontentarsi di lottare per il terzo posto in questa rassegna iridata. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso ed equilibrato, anche se le due squadre arrivano all’appuntamento dopo un cammino decisamente differente.ha infatti vinto di forza i primi due incontri con gli iraniani dello Shahdab Yazd e gli argentini del Ciudad, cedendo poi al Sada Cruzeiro al tie-break quando era già certo del primo posto nel proprio girone.