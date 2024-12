Non se lo aspetta Grande Fratello notizia pazzesca per Shaila | Helena la prenderà malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes continua a mantenere fermo il suo giudizio sulla relazione tra Lorenzo Spolverato eGatta, nonostante il tempo trascorso insieme nella casa del. La modella ha infatti ribadito più volte di nutrire dei dubbi sul sentimento che il suo coinquilino dice di provare per l’ex velina, e questi giorni non sono serviti a cambiare la sua opinione. Anzi,sembra essere ancor più convinta che non ci sia un vero affetto tra i due.In una conversazione con Luca Calvani, la 34enne ha sottolineato che la sua posizione nei confronti della coppia non è cambiata e ha spiegato che rimarrà “in mezzo” alla relazione finché sarà parte del gioco. La modella ha precisato, però, di non essere una “provocatrice”, nonostante le dinamiche che si stanno creando nella casa. “La conversazione con lui non ha portato a nulla, mi ha solo prosciugato”, ha dichiarato riguardo a un confronto avuto con Lorenzo.