M5s contro Nordio sull’ergastolo ostativo | Con la vostra legge rendete vantaggiosa l’omertà Il ministro risponde così

“Le faccio tre nomi, Raffaele Galatolo, Giovanni Formoso, Paolo Alfano. Questi sono i risultati della, le porte del carcere che si spalancano innanzi a boss irriducibili che non hanno mai collaborato e mai lo faranno perché avete reso più. Non è vero che avete messo in sicurezza l’ergastolo”. È l’attacco lanciato durante il question time dai deputati del Movimento 5 stelle. Immediata la risposta deldella Giustizia, Carlo, che ha ricordato che “abbiamo esordito, un paio d’anni fa, proprio tenendo fermissima la barra dritta al timone per quanto riguardava il caso Cospito. Abbiamo dimostrato sul campo di ritenere il carcere duro e l’ergastolomisure intangibili nella lottala mafia”. Rivolgendosi alla deputata Valentina d’Orso che ha posto l’interrogazione,ha sottolineato: “Con il decreto 162 del 2022 abbiamo regolamentato in modo più incisivo e stringente gli strumenti di lotta alla criminalità a disposizione della magistratura, definendo, a differenza del passato, i confini della concessione dei benefici penitenziari per chi è in regime di carcere duro.