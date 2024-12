Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: situazione pari dopo il fuoco e fiamme fino alla quarantesima

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:19 45. Dxa3 46. Rg3. Attenzione perché qui prima o poi il Nero ha un pedone passato sulla colonna a che si può sfruttare. Vedremo come evolve questa partita.14:17 45. bxc3 Interessante il fatto cheabbia evitato il cambio delle Donne. Vuole ancora provare a cavare qualcosa dposizione, posto che adesso ci sarà Dxa3 di.14:15 44. c3 di. Vedremo secambierà le Donne, il Bianco rimarrebbe con un pedone in più, ma è un classico finale nel quale il pedone in più non portavittoria.14:14 Per adesso questo è un finale sostanzialmente patto, ma eventualmente a rischio un pochino maggiore per il Bianco.14:13 Niente di tutto ciò: 43. Axe4 44. Txe4. E adesso è un finale di Donna e Torre con 5 pedoni per parte.