Lampedusa una bambina di 11 anni unica sopravvissuta ad un naufragio I soccorritori | Era in acqua da sola durante una tempesta con onde alte 34 metri

Undi 11è l’del drammaticoavvenuto nel Mediterraneo tre giorni fa. A recuperarla, l’8 dicembre scorso, il veliero Trotamar III dell’organizzazione non governativa tedesca “Compass Collective”, che era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte. La piccola, che è stata portata in ambulatorio e poi all’hotspot di, ha raccontato ai medici e ai mediatori culturali di essere partita da Sfax in Tunisia (Paese considerato «sicuro» dall’Italia) «4 o 5 giorni fa» insieme a suo fratello e ad altre 44 persone, tutte disperse. Il barchino su cui viaggiavano, secondo la testimonianza della bimba, è affondato a causa di una. «Tutti siamo finiti in mare. Vicino a me c’erano due ragazzi, dopo due giorni non li ho più visti, il mare li ha allontanati», racconta.