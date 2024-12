Bergamonews.it - In Bergamasca torna il sole: temperature in lieve diminuzione, possibili nebbie in pianura

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaLa vasta area depressionaria che ha interessato l’area Mediterranea in questi giorni si allontana verso Ovest garantendo condizioni di tempo più stabile per il resto della settimana.Permangono tuttavia le condizioni per la formazione dio nubi basse e quindi tempo ancora grigio su gran parte della regione; piùggiato sui rilievi conancora nella media stagionale in attesa di un probabile rialzo dal fine settimana.Mercoledì 11 dicembre 2024Tempo previsto: cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque con qualche addensamento nuvoloso più consistente sui settori sud-orientali della regione e Oltrepò.