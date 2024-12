Oasport.it - Nuoto, la 4×100 sl dell’Italia in finale con il secondo tempo ai Mondiali

La staffettastile libero maschile ha risposto presente nella prima giornata di batterie in questi2024 diin vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), il quartetto formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo e proverà a difendere il titolo iridato di Melbourne. Azzurri anche con il primato del mondo della specialità di 3:02.75.Non sarà facile perché gli Stati Uniti hanno dimostrato nel corso delle heat mattutine di avere le carte per fare la differenza, specialmente con le ultime due frazioni di Kieran Smith e di Jack Alexy (3:05.20). Gli azzurri, invece, dovranno tirar fuori qualcosa di meglio, a cominciare da Miressi che ha aperto la prova a squadre con un normale per lui 46.