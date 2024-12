Ilaria e Francesco chi erano i due fidanzati morti nel tragico incidente | 24 e 25 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le strade italiane come un cimitero. È l’ennesimomortale a colpire due comunità che si sono risvegliate con un tremendo dolore nel cuore. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre la 24enneGallone e il fidanzato, il 25enneGiumentaro, stavano viaggiando sulla strada statale 7 quando all’altezza di Francavilla Fontana hanno avuto un terribile.L’Audi A4 sulla quale stavano viaggiando si è schiantata, intorno alle 3:30 di notte, contro un guard rail. Il sinistro è avvenuto sulla strada che collega Taranto a Brindisi, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, sulla corsia in direzione Brindisi. L’impatto è stato fortissimo e l’automobile si è ridotta ad un ammasso di lamiere. Per i due giovaninon c’è stato scampo.