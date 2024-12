Tattoo Lab Project, 52 tatuatori al Rione Terra di Pozzuoli

Leggi su Ildenaro.it

Per la prima volta in Italia arriva ‘Lab’ dal 13 al 15 dicembre aldicon 52di fama internazionale per il più grande laboratorio artistico sull’arte e la cultura del tatuaggio ospitato da Palazzo Migliaresi (dalle ore 10. Ingresso gratuito su prenotazione al sito www.lab.it) La manifestazione, ideata e diretta da Fabio Gargiulo, tatuatore professionista dal 2006, patrocinata dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di, nasce dalla volontà di mostrare al pubblico il processo creativo e stilistico che c’è dietro la realizzazione di un tatuaggio, offrendo l’opportunità per scoprire la ricchezza storica e artistica dell’affascinante borgo antico, primo nucleo abitativo di, arroccato su uno sperone tufaceo di 33 metri circondato dal mare.