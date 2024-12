Lortica.it - Il velo dell’ipocrisia

Ogni giorno, nelle pieghe della società, si nascondono parole vuote, sorrisi di circostanza e promesse mai mantenute. L’ipocrisia si cela dietro una maschera ben levigata, capace di adattarsi alle situazioni più disparate. Apparire sinceri è un’arte che molti affinano, ma spesso è solo un guscio vuoto, privo di sostanza che nel tempo si rivela e cade il castello di carte. Chi ha investito in un rapporto che alla fine si rivela ipocrita ne esce distrutto. La falsità è una sorella stretta: cammina al suo fianco, insinuandosi nei rapporti personali, lavorativi, persino nei legami più intimi.Eppure, chi non ha mai indossato quella maschera? Per paura di ferire, di perdere una posizione, di essere giudicato. Forse è umano, ma c’è una linea sottile tra la diplomazia necessaria e l’inganno perpetuato.