I socialisti aprono a Macron. Oggi le consultazioni all'Eliseo

Dopo il discorso di Emmanuel, che parlando alla tv francese ha escluso le dimissioni, arriva l'apertura dei. Alle 12 la delegazione è attesa all', per provare a trovare una quadra verso quello che il presidente ha definito un "governo di interesse nazionale". Il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, ha affermato questa mattina di essere pronto a negoziare con iisti e i repubblicani sulla base di "concessioni reciproche" in vista della formazione di un nuovo governo che avrà un "contratto a tempo determinato". Faure si è detto pronto a fare "compromessi su tutti i temi", comprese le pensioni, e vorrebbe che il presidente Emmanuelnominasse "un precursore"per organizzare il negoziato tra le forze politiche, prima di nominare il nuovo premier.