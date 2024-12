.com - De Gregori in concerto a Roma per i 50 anni di Rimmel

Nel 2025 Francesco Derenderà omaggio a, l’album pubblicato nel 1975 che ha segnato un’epoca nella musica italiana. Considerato uno dei capolavori assoluti del cantautorato,ha lasciato un’impronta indelebile grazie a brani iconici come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la title track, che raccontano frammenti di storie poetiche e universali.Per celebrare i 50di questo disco storico, Departirà con il tour2025 – Teatri Palasport Club, un progetto che si svilupperà in tre fasi per offrire al pubblico esperienze uniche in ambienti diversi.De, 50diIl viaggio musicale inizierà nell’autunno del 2025 con una serie di concerti nei teatri italiani, previsti tra ottobre e novembre. Sarà un’occasione per immergersi nella magia die di altri brani del repertorio del cantautore in un contesto suggestivo e raffinato.