Al via il progetto Accompagna una famiglia | così la formazione diventa concreta solidarietà

Un percorso di inclusione sociale, che passa attraverso la consapevolezza sui corretti stili di vita. È “una”, ilsolidale ed educativo ideato e promosso da Caritas Italiana e Fondazione Conad Ets e realizzato con il sostegno di Fondazione Snam Ets e diversi altri partner. Ilsi rivolge alle famiglie in condizione di fragilità e ha una prospettiva strategica: renderle autonome nella possibilità di compiere scelte informate in situazioni chiave per quel futuro che si costruisce con la quotidianità. Per questo “una” punta sullanegli ambiti dell’educazione alimentare, energetica, finanziaria e per l’ingresso nel mondo del lavoro. Ilè stato presentato questa mattina nella sede della Conferenza episcopale italiana a Roma dal direttore della Caritas Italiana, Don Marco Pagniello, dal segretario generale e direttrice della Fondazione Conad Ets, Maria Cristina Alfieri, dalla direttrice generale della Fondazione Snam Ets, Marta Luca, e dal direttore della Caritas diocesana di Novara, Don Giorgio Borroni, moderati dal giornalista di Avvenire, Luca Liverani.