Ultime Notizie Roma del 05-12-2024 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno terremoto politico in Francia il Governo è caduto dopo che la mozione di sfiducia è stata votata all’assemblea Nazionale da 331 deputati su 574 più della maggioranza assoluta richiesta Come previsto dall articolo 50 della Costituzione francese le dimissioni dell’esecutivo sono automatiche la prima volta che accade in più di 60 anni non succedeva dal 1962 quando a capitolare per la sfiducia governo di Pompidou il capo dell’ Eliseo Macron ha appena rientrato dalla visita di stato in Arabia Saudita punta nominare il nuovo premier Nelle prossime 24 ore la mozione di sfiducia è stata presentata dal nuovo fronte Popolare di sinistra è buttata anche da Mari le penne non vi erano altre soluzioni che questa ha detto questo è il commento a caldo della Lidl di estrema destra nel mirino tutto la legge di bilancio la manovra va comunque approvata in dicembre l’economia il governo sta lavorando per incrementare il fondo automobili vuoi raggiungere una cifra che sia almeno equivalente o anche superiore al vecchio punto vero 750 milioni di euro l’ha detto ieri il ministro Urso a margine del Question Time alla camera ma stavolta alle risorse così significativa e sono lì volta tutte e supportare le imprese Ei loro investimenti produttivi e non ad incentivi pronto l’emendamento da stellantis dice le ministro mi aspetto novità concrete deve di affermare la centralità dell’Italia le opposizioni continuano ad essere però dizione di giorni il cane in Parlamento che dice in questi frangenti bisogna rimanere uniti i sindacati il 12 dicembre a Torino incontro al responsabile Europa di stellantis imparato hai visto Delta almeno il 17 abbiamo argomento via Libera del Senato tra le polemiche al decreto sui frutti il provvedimento diventa Definitivo tra le novità del testo c’è un nuovo elenco dei paesi considerati sicuri come in Bangladesh Egitto e Marocco meloni incontra orban un altro per accedere alle proprio sui paesi sicuri condiviso il modello Albania la giudice apostolico lascio la magistratura fuori ma non applicare il decreto sul trattamento delle grandi in arrivo da Paesi sicuri e il CSM bocce provvedimenti sui migranti alle Corti d’Appello intanto si profila una nuova stretta sui tronisti il Governo è al lavoro ad un decreto che potrebbe ad andare in mente il divieto di pubblicazione degli atti di indagine a varie misure e sequestri il provvedimento atteso lunedì 9 dicembre in consiglio dei ministri mentre Svizzera di forma della Corte dei Conti modifiche alcune critiche dei giudici contabili e i rilievi di Mattarella la cronaca Giulia Cecchetti è stata uccisa non solo della mano violenta di Filippo Turetta ucciso della giustificazione e da lì mi freghi smo verso tutti i segnali che anticipano dei femminicidi lo dici a Elena cecchettin e commenta così la sentenza che ha condannato all’ergastolo Filippo puretta parole che arrivano ieri il giorno in cui sopra Cecchetti In quali produzioni a te tu impasto per fare in modo che altri padri madri fratelli e sorelle non ti fanno piangere altre Giulie decapitato una busta con due foglietti dell’avvocato Giovanni il difensore di Turetta per il regalo è stata disposta una misura di vigilanza era l’ultima notizia Grazie per averci seguito Quindi se torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa