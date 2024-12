Tpi.it - Il personal trainer dei vip Gubbini a TPI: “Spesso sono difficili da gestire. I miei consigli per tenersi in forma a Natale”

Leggi su Tpi.it

Manin, per vivere meglio. L’attività fisica è un alleato importante – a qualsiasi età – insieme ad una corretta alimentazione, per prevenire l’insorgere di malattie e mangiovani. Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con Alessandro, notoospite anche in trasmissioni tv, e vincitore nel 2010 a Mister Universo.In cosa consiste la sua attività di?“Nasco come atleta di bodybuilding. Ho iniziato ad allenarmi all’età di 17 anni, poi pian piano ho cominciato a fare le gare, partendo da quelle regionali fino ad arrivare a Mister Universo. Un titolo che mi ha permesso di ottenere una certa credibilità e quindi trasre questa passione in lavoro.così diventato innanzitutto unpoi riuscito ad aprire il mio centro fitness, molto attrezzato e all’avanguardia, nel quale lavorano diversi professionisti come fisioterapisti, nutrizionisti, massaggiatori.