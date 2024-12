Anteprima24.it - Elezioni RSU 2024 Igiene Ambientale: la soddisfazione della FP CGIL Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiOltre un terzo dei lavoratorisocietà in house vota le RUUmentre oltre il 50% vota l’RLSstessa sigla La lotta paga, e questo non è solo un motto da utilizzare all’ occasione. La presenza costante al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici porta, a lungo termine, ad una simbiosi tale da rendere più forte e più stabile il poterecontrattazione aziendale e nei luoghi di lavoro in generale, dove oggi più che mai c’è bisogno di sindacato e non di un sindacato qualsiasi, mache è quella sigla sicura, in grado di fornire a chi lavora gli strumenti adatti a mantenere salda la propria posizione ed a conquistare nuove opportunità di crescita e sviluppo professionale per chi lavora e lotta, quotidianamente, per vedersi riconosciuti quei diritti che mai come adesso sono sotto l’ attacco del cinico delle logiche del potere datoriale e del profitto, parallelamente, di delegittimare l’ azione sindacale.